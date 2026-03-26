全焼した住宅(倉敷市中庄) 26日未明、岡山県倉敷市で住宅2軒が全焼し、焼け跡から男性の遺体が見つかりました。 26日午前3時半ごろ、倉敷市中庄にある男性の住宅から火が出ていると、近くに住む人から119番通報がありました。 警察によりますと、火は約3時間半後に消し止められましたが、男性の住宅と隣接する住宅、合わせて2軒が全焼しました。焼け跡からは男性1人の遺体が見つかりました。 男性は1人暮らしで