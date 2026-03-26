今日26日は、大阪で桜の開花が発表されました。近畿では、3月の終わりから4月上旬にかけて桜が見頃となる所が多く、明日27日から29日(日)の近畿は晴れて、お花見日和になるでしょう。来週前半は雨の日が多いですが、後半は晴れてお花見が楽しめる日もありそうです。大阪で桜が開花今日26日の午前中、大阪管区気象台は、大阪城公園にある標本木の桜(ソメイヨシノ)が開花したと発表しました。平年より1日早く、昨年より1日早い開花で