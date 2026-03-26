２６日、太原衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征２号Ｄ」。（太原＝新華社配信／王亜鵬）【新華社太原3月26日】中国は26日午前6時51分（日本時間同7時51分）、衛星「四維高景2号」の5、6号機を搭載した運搬ロケット「長征2号D」を山西省の太原衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。長征シリーズ運搬ロケットの打ち上げは今回で634回目となった。２６日、太原