内外装に磨きをかけたリムジンメルセデス・ベンツは、高級ブランドのマイバッハから新型『Sクラス』を発表した。ベースとなるSクラスで最近実施された大幅改良に伴い、マイバッハのリムジンもデザインや装備が刷新された。【画像】ラグジュアリーとコンフォートを突き詰めた究極のリムジン【メルセデス・マイバッハSクラスを詳しく見る】全38枚直列6気筒、V8、V12のガソリンエンジンから選択可能だが、V12は「一部の国」限定とな