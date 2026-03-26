イラン情勢をめぐり、アメリカが15項目の停戦条件を提示したとされる一方、イラン側も25日、国営メディアを通じて戦闘終結のための5つの条件を示しました。アメリカは25日もイラン側への攻撃を行い、映像を公開してイラン側に圧力をかけています。こうした中、イランの国営メディアは25日、アメリカが提示したとされるウラン濃縮の停止やホルムズ海峡の開放など15項目の条件について、イラン当局の否定的な立場を伝えました。その