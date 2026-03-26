ニッカウヰスキーの公式Xが26日に更新され、札幌・すすきのにあるブラックニッカの象徴・ヒゲのおじさんこと“KING of BLENDERS”の看板に関する「お知らせ」が発表された。【写真】「おじさん居ないとシックリこない」ヒゲのおじさんの“お色直し中”をお知らせする垂れ幕投稿では、「札幌・すすきの交差点にあるわしの巨大看板が、ただ今、お色直し中じゃ。すすきのの夜に輝くわしに会いに来てくれた皆には誠に申し訳ないの