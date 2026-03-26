イランへの軍事作戦の影響で延期されていた米中首脳会談について、アメリカのホワイトハウスは、5月14日と15日に日程が再設定されたと発表しました。ホワイトハウスのレビット報道官は25日、トランプ大統領と中国の習近平国家主席による米中首脳会談が、5月14日と15日に北京で行われると発表しました。トランプ氏は3月31日から習主席と会談する予定でしたが、イラン情勢への対応のため延期を要請していました。レビット氏は、今年