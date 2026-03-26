【カイロ＝溝田拓士、ワシントン＝阿部真司】米国がイランに提示したとされる戦闘終結に向けた１５項目の計画案について、イラン国営テレビ傘下のプレスＴＶは２５日、イランが計画案を拒否し、米側に５項目の交渉開始条件を提示したと報じた。攻撃の完全停止や主権の保障などが柱だ。米国は計画案を受け入れるよう要求しており、両国の激しい駆け引きが始まっている模様だ。イラン政府高官の話として伝えた。政府高官は米国の