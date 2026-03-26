元HKT48で女優の田中美久（24）が、26日までにXを更新。韓国語を話すカメラマンからの言葉に喜んだ。田中は「aespaを担当して撮ってるカメラマンさんからジゼルに似てる！ジゼルジゼル！！！って」と、撮影でのやりとりを紹介。「韓国語で言われててなんて言ってるか、ジゼルさんの名前とaespaさんの名前しか聞き取れなくて、後々通訳さんからジゼルさんに似てると絶賛していましたと聞いて嬉しくなりました」と明かした。投稿