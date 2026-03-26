新生活を始める人も多い春。身の回りのちょっとした不便や悩みを解消してくれる文房具が重宝します。「文具祭り」が開催されている都内の雑貨店では、アイデア満載の新作文房具が多く並んでいました。手に取っていた人たちに、それぞれの使い道を聞きました。■「文房具屋さん大賞」で選ばれた商品東京・渋谷区にある大型雑貨店「ハンズ新宿店」を訪ねました。ある来店客は「親戚の子に入学祝いで、ボールペンやシャーペンを見よう