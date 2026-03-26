杉咲花（28）が26日、都内で行われたサントリージン「翠（SUI）」新CM発表会に出席した。25年2月にメッセンジャーに就任し、2年目の杉咲に加え、この日から全国で順次オンエアの新テレビCM「晩飯ソーダ宣言／麻婆豆腐／生姜焼き」篇から、新メッセンジャーに就任した西島秀俊（54）と、そろって登場した。西島は、ストイックに作り上げた鋼のような肉体が代名詞。硬質なアクションが話題を呼ぶ一方、スイーツ好きを公言しているが