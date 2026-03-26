老後は、自然豊かな環境でのんびりと暮らす――。定年退職後のシニア世代にとって、田舎暮らしは魅力的なセカンドライフの選択肢の一つでしょう。しかし、憧れだけで安易に移住を決断すると、取り返しのつかない後悔を抱えることになります。今回は、60代夫婦の事例から、シニアの移住に潜むリスクについて解説します。（※登場する人物はすべて仮名です）憧れの「一戸建て」に向けて退職金を全振り都内の賃貸マンションで暮らして