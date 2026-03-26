幼い子どもを連れての外出は、周囲の迷惑になっていないか、想像以上に気を張ってしまうものです。そんな中、見知らぬ誰かの優しさに救われた経験がある人は少なくないでしょう。心温まる出来事を描いた『優しすぎない…？』（作：はなゆいさん）がSNSで注目です。【漫画】『優しすぎない…？』（全編を読む）ある日、作者は3歳と1歳の子どもを連れて電車に乗っていました。車内で子どもたちが泣き出してしまい、作者は小声で「次