歌手の倖田來未さんは3月25日、自身のInstagramを更新。ライブ映像撮影時の大胆な衣装ショットを公開しました。【写真】倖田來未の大胆衣装ショット「あたしの永遠の憧れ!!」倖田さんは「本日De-CODE tour DVD・Blu-ray発売！！こちらライブ中に出てくる映像撮影中」とつづり、撮影中のオフショットを10枚公開。水着のような黒い衣装で、肩やウエスト、脚のラインを大胆に露出したスタイルです。編み込みヘアと相まって、サイバ