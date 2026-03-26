タレント・モデルの紗栄子さんが26日までにインスタグラムを更新。先日24日に18歳を迎えた長男・道休蓮さん（どうきゅう・れん）の幼少期写真を公開し、ネット上で話題となっている。【写真】紗栄子さん長男、チビダルくん時代紗栄子さんは「今日は長男RENの18歳のお誕生日でした」と、蓮さんの写真を複数枚アップ。「18歳は成人だと思うととっても感慨深い日なんだけど、振り返ればなんだかあっという間の18年でした」と子育てを