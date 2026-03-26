株式会社Agoora（東京都杉並区）が運営する弁護士相談ポータルサイト『離婚弁護士相談広場』は、このほど「熟年離婚を決意したきっかけ･準備･生活や気持ちの変化」に関する実態調査の結果を発表しました。それによると、離婚後の生活で最も負担に感じた点は「金銭・経済的な問題」が7割近くを占めることがわかりました。【調査結果を見る】「熟年離婚をして良かった」ですか？調査は、熟年離婚（婚姻期間20年以上の離婚）を経験し