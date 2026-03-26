5月にオススメの株主優待銘柄株主優待が人気の企業は、権利確定日に向けて優待目的の買いが入りやすくなります。早いうちに株主優待銘柄に注目することで、株主優待と値上がり益が期待できるでしょう。今回は、今のうちに買っておきたい5月の優待銘柄をご紹介します。今のうちに買いたい5月の優待銘柄その1：タケダ機械＜6150＞【業務内容】形鋼加工機、丸鋸切断機などの開発・製造・販売【単元株数】100株【最低購入金額】33万200