中国情報通信科技集団の光通信技術・ネットワーク全国重点実験室は鵬城実験室および烽火藤倉光繊科技と連携し、超大容量リアルタイム光伝送分野で重要な技術的成果を達成した。10．3キロメートルの24コア単一モード光ファイバー上で、2．5ペタビット/秒（Pb/s）のリアルタイム双方向伝送容量を初めて実現した。科技日報が伝えた。人工知能（AI）や大規模言語モデル計算、データセンターの規模拡大に伴い、ネットワークトラフィック