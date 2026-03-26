「今森まや」を名乗るInstagramアカウントは3月26日に投稿を更新。20歳を迎え、10代を振り返る投稿を公開しました。【写真】今森まやの最新ショット？10代への感謝と20代への抱負同アカウントは「この10代毎日奇跡みたいに人に支えられて恵まれて、ありがとうございました20代頑張ります振り返らず忘れずに」とつづり、写真8枚を載せています。犬を抱いた女性が屋外に立つ姿や旅先でのプライベートと思われる姿、さらに口を