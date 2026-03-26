すっかり馴染んだ「JPN TAXI」に称賛の声急いでいるときや交通手段に困ったときに利用するタクシーですが、現在主流となっているのがタクシー運用に特化したトヨタ「JPN TAXI（ジャパンタクシー）」です。普段の生活に馴染み深いこのモデルについて、SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。JPN TAXIは2017年10月にデビューしました。タクシー特化モデルとして、従来の5ナンバーコンパクト4ドアセダンの脱却を