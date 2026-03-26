淡路島を貫く「オニオンロード」開通へ！ 国道28号の渋滞回避と農産物輸送の効率化へリード文兵庫県淡路島南部において整備が進められていた広域農道「オニオンロード（南淡路地区）」が3月28日に開通します。南あわじ市阿万から洲本市千草までを結ぶ約17.2kmの新たなルートは、慢性的な渋滞が発生していた国道28号の迂回路として機能し、地域特産の農産物輸送や住民の生活向上に寄与します。【画像】これは便利！ 「オニオン