愛知県瀬戸市で25日、軽自動車に乗っていた85歳の女性を死亡させる事故を起こしたにもかかわらず現場から逃げたとして、大学生の男が逮捕されました。25日午後4時半過ぎ、瀬戸市西山町1丁目でT字路に差し掛かった軽自動車が脇道から出てきた乗用車と衝突し、弾みで別の車にもぶつかりました。この事故で、軽自動車の後部座席に乗っていた守山区に住む川本かずよさん(85)が死亡しましたが、乗用車は現場から逃走していました