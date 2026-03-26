日本代表は３月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と対戦する。その英国遠征で、注目のポジションのひとつがボランチだ。キャプテンの遠藤航が怪我で選外となり、１年ぶりの復帰が濃厚と見られていた守田英正も驚きの招集外となったからだ。北中米ワールドカップのアジア予選では、主軸だったコンビを欠くなか、鎌田大地、佐野海舟、田中碧らとこのポジションを争うのが、ドイツのザンクトパウリで評価を上げ