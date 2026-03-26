5月の県知事選挙に、立憲民主党県連所属の土田竜吾県議が出馬する意向を伝えたことが複数の関係者への取材でわかりました。 土田竜吾さんは、上越市出身で県議1期目。野党系会派・未来にいがたに所属しています。立憲民主党の森ゆうこ参議院議員の秘書を務めた経験もあります。 立憲民主党県連は、2月の衆院選で旧立憲出身の中道候補が小選挙区で全敗を喫したことを受け、知事選の候補擁立が難航。21日の常任幹事会では、「