Mr.Childrenの公式サイトが、26日に更新。25日発売のNew Album『産声』内の歌詞誤表記があったと伝えた。【動画】Mr.Children「産声」ミュージックビデオサイトでは「この度、3月25日発売のNew Album『産声』初回生産限定盤（TFCC-81200）/ 通常盤（TFCC-81201）の初回プレス商品におきまして、「キングスネークの憂鬱」の歌詞に誤りがあることが判明いたしました。皆様にご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げま