北陸地方の味と技が一堂に集まる催しが、熊本市の鶴屋百貨店で開かれています。 【写真を見る】北陸地方の味と技 集結！「加賀百万石と越後の国にいがた展」「福井と富山フェア」と同時開催熊本市・鶴屋百貨店で31日まで 新潟市にある1874年創業の老舗ホテルからは、和・洋二つの店が出店。 「和」は、魚沼産コシヒカリに新潟ならではの具材を使ったおにぎり。 「洋」は、デミグラスソースに隠し味の味噌を加えること