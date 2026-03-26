俳優の宮世琉弥が26日、都内で行われた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップ』オープニングイベントに出席した。【全身ショット】さすが…黒ジェケットのスタイリッシュコーデで登場した宮世琉弥バーバリーの白Tシャツに黒のジャケットを合わせたスタイリッシュなコーディネートで登壇した宮世は、Burberry Beauty「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM（バーバリー ハー パルファム）」にタイトルを