歌手・タレントの堀ちえみ（59）が23日、自身のブログを更新。“花の82年組”同期メンバーとのランチ会を報告し、豪華な4ショットが話題となっている。【写真】「とっても貴重な写真」堀ちえみ＆“花の82年組”の豪華4ショット（別カットあり）堀は「恒例となりました、同期のランチ会」と書き出し、今回の会場が麻布にある中国料理店「富麗華」であったことを紹介。「とても美味しい中華料理のランチ」と料理の数々も写真付き