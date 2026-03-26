【UEFA女子チャンピオンズリーグ】マンチェスター・ユナイテッド 2−3 バイエルン（日本時間3月25日／オールド・トラッフォード）【映像】谷川が圧巻トラップ→極上コントロール弾バイエルン女子に所属するなでしこジャパン（サッカー女子日本代表）のMF谷川萌々子が、劇的な決勝ゴールを叩き込んだ。途中出場からの一撃が話題となっている。バイエルンは日本時間3月25日、UEFA女子チャンピオンズリーグの準々決勝ファーストレ