アメリカのホワイトハウスは25日、トランプ大統領が5月14日から中国・北京を訪れ、習近平国家主席と会談すると発表しました。トランプ大統領の中国訪問は当初、3月31日から予定されていましたが、イラン情勢への対応を理由に延期されていました。こうした中、ホワイトハウスのレビット報道官は、トランプ氏の中国訪問について、5月14日と15日に行われると明らかにしました。また、習主席と夫人が年内にワシントンを訪問する予定だ