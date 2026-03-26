アメリカ政府機関の一部閉鎖に伴い滞っている空港職員の給与を実業家のイーロン・マスク氏が支払う意向を示しましたが、トランプ政権はこれを拒否したと報じられました。【映像】保安検査場に長蛇の列が出来る様子アメリカ政府機関の一部閉鎖が長期化する中、空港職員の給与が支払われず全米で480人以上が離職し、ヒューストンなどの空港では人手不足で保安検査に長蛇の列ができるなど混乱が続いています。CBSニュースにより