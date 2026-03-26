一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入が2027年末までに終了するのを控えてLED照明への移行が進むなか、NITE＝製品評価技術基盤機構は26日、古い蛍光灯器具で火災事故が起きているとして、注意喚起を行った。NITEによると、2016年から2025年までの10年間に報告のあった「蛍光灯器具」の事故は205件。使用年数を推定できた133件のうち、使用が10年を超えていたケースは約9割だった。蛍光灯をLED照明に変更する方法は2つあり、1つは