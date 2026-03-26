お笑いコンビ、鬼越トマホークの金ちゃん（40）と良ちゃん（40）が25日放送のTBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）に出演。番組の尾行班に追跡されていたことが判明した。鬼越トマホークの金ちゃんと良ちゃんは「何日前まで遡れるのか？『クイズ！晩メシの記憶』」に登場。収録は昨年12月25日。前日24日の夜ご飯から順にさかのぼって当てていくクイズに挑戦した。事前にウソ番組用に提出していた食事写真が