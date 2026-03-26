女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・松本かれんが２５日までにＳＮＳを更新。誕生日を迎えた後輩の人気アイドルとのショットが話題になっている。インスタグラムに「だいすき！！ぱるたんお誕生日おめでとう」とつづり、１月に２０歳の誕生日を迎えた「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の妹的グループである「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」の桜庭遥花と抱き合う写真をアップ。二人ともグループに