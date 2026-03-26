◆センバツ第８日▽２回戦山梨学院３―１大垣日大（２６日・甲子園）大垣日大（岐阜）は山梨学院に逆転負けを喫し、２０１０年以来の８強を逃した。１回に３番・竹島黎乃一塁手（２年）のソロ本塁打で先制。近江との１回戦で延長１０回１８８球を投げ切ったエース・竹岡大貴投手（３年）に代わって先発した谷之口翔琉投手（３年）は、５回まで無失点と好投した。しかし、６回に追いつかれ、７回に１死満塁のピンチを招いた