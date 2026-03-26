【モデルプレス＝2026/03/26】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が3月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。おでこを出したヘアスタイルを披露し、話題となっている。【写真】26歳アイドル「普段よりも幼く見えて可愛い」新鮮なデコ出し姿◆櫻井優衣、“デコ出しヘア”写真公開櫻井は「ん？」とコメントを添えて、高い位置にあるカメラを見上げる写真を公開。普段の前髪を下ろしたスタイルとは印