【モデルプレス＝2026/03/26】女優の佐々木希が3月26日、都内で行われた「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」に出席。新生活の苦い思い出を明かした。【写真】38歳国民的女優、膝上ミニスカ衣装から美脚スラリ◆佐々木希、ミニスカ衣装で登場佐々木は、ピンクシャツにチェック柄のミニスカート衣装で登場。新生活で一番大変だったことを聞かれると、秋田出身の佐々木は上京時のことを「方言が出ちゃ