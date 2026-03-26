ボクシング元IBF世界ミニマム級王者の重岡銀次朗さんが、303日の入院生活を終え退院した。銀次朗さんの兄で元WBC世界ミニマム級王者の重岡優大さんが2026年3月25日、自身のインスタグラムを通じて報告した。試合後救急搬送、急性右硬膜下血腫で手術銀次朗さんは25年5月24日にインテックス大阪で行われた「3150×LUSHBOMU vol.6」に出場。IBF世界ミニマム級王者のペドロ・タドゥラン選手とのIBF世界同級タイトルマッチに挑んだが、