将棋の藤井聡太六冠が勝てば5連覇、負ければタイトルを失う王将戦第7局の2日目が始まりました。 【写真を見る】王将戦“フルセット”の最終第7局 藤井六冠勝利なら｢5連覇｣ 永瀬九段勝利なら｢初の王将獲得｣ 負けられない戦いはきょう午後決着へ 藤井六冠に永瀬拓矢九段が2年連続で挑戦する、王将戦七番勝負。タイで迎えた最終第7局はきのうから、大阪の関西将棋会館で行われています。きょうは永瀬九段が封じた58手目が開けられ、