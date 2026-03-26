アジア株下落、イランが譲歩する可能性低い「ホルムズ海峡通行料」来週導入へ 東京時間11:26現在 香港ハンセン指数 25010.85（-325.10-1.28%） 中国上海総合指数 3922.94（-8.90-0.23%） 台湾加権指数 33806.89（+367.78+1.10%） 韓国総合株価指数 5489.32（-152.89-2.71%） 豪ＡＳＸ２００指数 8523.90（-10.35-0.12%） アジア株は台湾を除いて下落。 イランのガリバフ国会議長が