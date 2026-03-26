Amazonで、アップルのワイヤレスヘッドフォン「AirPods Max 2」の予約を受け付けている。価格は89,800円。3月26日11時に編集部が確認したところ、4月1日発売予定と案内されている。 カラーバリエーションはオレンジ、スターライト、パープル、ブルー、ミッドナイトの5色。 搭載チップが従来の「H1」から「H2」に進化。同チップと新しいコンピュテーショナルオーディオアルゴリ