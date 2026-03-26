大阪府で目撃が相次いだシカが25日、警察施設に侵入し、警察官や市職員と2時間以上にわたるにらみ合いの末に捕獲された。奈良県は受け入れを拒否したが、大阪府内の施設が受け入れに前向きな姿勢を示しているという。奈良公園から来た可能性25日午前8時前、大阪市・城東区の警察施設にいたのはシカだ。大阪府警察本部関目別館の敷地内でのんびりと草を食べていたのは、奈良公園から来た可能性があるシカだ。24日午後6時半頃、こ