フィギュアスケートの世界選手権が開幕。今大会が現役最後となる坂本花織選手が、今シーズンの世界最高得点で首位発進です。坂本選手にとって、競技生活最後のショートプログラム。冒頭のトリプルルッツから3つのジャンプ要素はすべて成功させ、抜群の安定感を披露していきます。スピンやステップでも磨き上げてきた高い表現力で名曲「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」を演じきった坂本選手。今シーズンの世界最高得点となる79.31点