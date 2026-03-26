愛媛県今治市の菊間国家石油備蓄基地＝26日午前10時49分（共同通信社ヘリから）政府は26日、石油の国家備蓄の放出を愛媛県今治市の菊間基地で始めた。国内消費の30日分に相当する約850万キロリットルを、全国の計11の石油基地から4月末までに順次放出する。既に放出した民間備蓄と合わせると、全体で45日分になる。ホルムズ海峡の事実上の封鎖で深まる供給不安の緩和を目指す。菊間基地では、パイプラインを通じて隣接する太陽