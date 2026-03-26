タレント・JOYに危険な兆候……！？妻から「さんまさんより面白い」と言われすぎた彼は、最近、家でテレビを見ている時にあることをしてしまっているという。かまいたち濱家が「悪い型がついている」と危惧する、JOYの言動とは一体！？ 【TVer】「家にいる時間は休めてる。外にいる方が疲れちゃう」芸能界屈指の愛妻家、JOYの発言に、山内は「あなた方はウソをついている」と猛反論！ 濱家から「奧さんから言われて嬉しい