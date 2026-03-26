俳優の杉浦太陽（45）が25日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。長女の反抗期について語った。2007年にタレントの辻希美と結婚、5人の子供を育てている杉浦。インフルエンサーとして活動する長女・希空について「長女が18歳なんですけど」と切り出し、「中学校1年とか小6ぐらいの時に反抗期みたいなのがあって、“パパが無理”ってなった時期が2年ぐらいあった」と振り返った。そ