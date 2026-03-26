赤色灯26日午前8時半ごろ、広島県呉市の住宅で「妻を刺した」と男性から110番があった。警察官が、住人の角戸えり子さん（73）が倒れているのを発見、搬送先で死亡が確認された。男性は70代の夫とみられ、手首を負傷して搬送されたが意識はある。県警は殺人事件とみて男性から事情を聴き、経緯を調べる。呉市消防局によると、午前8時50分ごろ、負傷者が2人いるとの119番が警察官からあり、男女2人を搬送した。県警によると、2