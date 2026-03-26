記念写真に納まるユニクロの柳井正会長（左から3人目）、ドジャースのロバーツ監督（同4人目）ら＝25日、米ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのドジャースは25日、衣料品大手のユニクロと長期パートナーシップ契約を結んだと発表した。ロサンゼルスの本拠地球場内に「ユニクロ・フィールド・アット・ドジャースタジアム」との名称が表示されるほか、球場の中堅後方などに同社の広告看板が設置された。ドジャ