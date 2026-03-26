高市総理大臣が目指す新年度予算案の年度内成立は難しいとの見方が広がる中、政府は27日、年度内に成立しなかった場合に備え、総額8兆6000億円規模の暫定予算案を閣議決定する方針です。27日閣議決定される暫定予算案には、年金・生活保護などの社会保障費や地方交付税交付金に加え、高校無償化のための費用などが盛り込まれ、一般会計の総額が8兆6千億円規模となる見通しです。与党は、週明け30日にも衆参両院で審議し、成立させ