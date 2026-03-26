4人組ロックバンド「T-BOLAN」が、2026年8月10日（月）に最初で最後の東京・日本武道館で「T-BOLAN LAST LIVE 2026 -FINAL in 日本武道館-」を開催。これをもってグループを解散することが決定しました。【写真を見る】【 T-BOLAN 】今年8月の日本武道館公演で解散を発表35年の歴史に幕「悔いを残さないために、自分たちの意思で」これは、現在進行中の全国47都道府県を巡るラスト・ライブツアー「T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2